Президент России рассчитывает, что Беларусь примет участие в конкурсе "Интервидение"

Президент России Владимир Путин рассчитывает на участие Беларуси в возрождающемся конкурсе "Интервидение". Это он заявил по итогам состоявшихся 13 марта в Москве переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Разумеется, сегодня подробно обсуждалось российско-белорусское гуманитарное сотрудничество, вопросы поддержания и приумножения тесных взаимообогащающих связей между народами двух стран. В этом контексте рассчитываем, что белорусские артисты примут участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в Москве, который намечен на сентябрь текущего года", - сказал Владимир Путин.