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Президент России рассчитывает, что Беларусь примет участие в конкурсе "Интервидение"
Президент России Владимир Путин рассчитывает на участие Беларуси в возрождающемся конкурсе "Интервидение". Это он заявил по итогам состоявшихся 13 марта в Москве переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.
"Разумеется, сегодня подробно обсуждалось российско-белорусское гуманитарное сотрудничество, вопросы поддержания и приумножения тесных взаимообогащающих связей между народами двух стран. В этом контексте рассчитываем, что белорусские артисты примут участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в Москве, который намечен на сентябрь текущего года", - сказал Владимир Путин.
"Такое творческое состязание талантливых исполнителей было очень популярно в 1970-1980-е годы, и мы решили возродить эту добрую традицию его проведения", - добавил Президент России.