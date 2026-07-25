Президент США пообещал баллотироваться вновь

Неожиданное заявление сделал Трамп на ужине с членами ассоциации корреспондентов Белого дома. Он сообщил, что намерен баллотироваться на четвертый срок. Видимо, президент США оговорился, подразумевая срок третий.

Это вызвало обсуждение в американском политическом классе. Разговоры о том, что Трамп (в нарушение Конституции) собирается выдвинуть свою кандидатуру вновь, возникают часто. Теперь их подтвердил сам хозяин Белого дома.

Возможно, это была шутка в стиле Трампа. Ведь чтобы баллотироваться в третий раз, Трампу потребуется добиться отмены 22-й поправки к Конституции, а сделать это очень непросто, учитывая равновесие политических сил в конгрессе.