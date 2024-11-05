Президент Южной Кореи принял отставку министра национальной обороны

Президент Республики Корея Юн Сок Ель принял отставку министра национальной обороны Ким Ен Хена, сообщает ТАСС со ссылкой на корейское информационное агентство Yonhap.

"Сегодня президент принял заявление об отставке министра обороны Ким Ен Хена и позволил ему уйти с должности", - сказал глава секретариата администрации президента Чон Чжин Сок.

Ранее южнокорейские СМИ передавали, что министр национальной обороны рекомендовал президенту ввести военное положение. Уже 4 декабря Ким Ен Хен извинился перед согражданами, заявив, что несет ответственность за ситуацию с военным положением, и подал в отставку, пишет БЕЛТА.

На пост министра обороны предложен посол в Саудовской Аравии Чхве Бен Хек, "который не только обладает обширными знаниями о сфере безопасности, но и имеет большой практический опыт". Его описали как принципиального и педантичного человека, который благодаря своим знаниям и опыту сможет внести вклад в поддержание альянса с США.