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Президент Южной Кореи принял отставку министра национальной обороны
Президент Республики Корея Юн Сок Ель принял отставку министра национальной обороны Ким Ен Хена, сообщает ТАСС со ссылкой на корейское информационное агентство Yonhap.
"Сегодня президент принял заявление об отставке министра обороны Ким Ен Хена и позволил ему уйти с должности", - сказал глава секретариата администрации президента Чон Чжин Сок.
Ранее южнокорейские СМИ передавали, что министр национальной обороны рекомендовал президенту ввести военное положение. Уже 4 декабря Ким Ен Хен извинился перед согражданами, заявив, что несет ответственность за ситуацию с военным положением, и подал в отставку, пишет БЕЛТА.
На пост министра обороны предложен посол в Саудовской Аравии Чхве Бен Хек, "который не только обладает обширными знаниями о сфере безопасности, но и имеет большой практический опыт". Его описали как принципиального и педантичного человека, который благодаря своим знаниям и опыту сможет внести вклад в поддержание альянса с США.
Вечером 3 декабря президент Юн Сок Ель неожиданно в целях борьбы с "просеверокорейскими силами" объявил о введении военного положения, которое действовало около шести часов. Его отменили в результате голосования парламента. Считая, что для военного положения не было оснований, оппозиция Республики Корея 4 декабря инициировала процедуру импичмента президента. Голосование ожидается 6 или 7 декабря.
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