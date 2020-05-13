Президент Афганистана отдал военным приказ перейти в наступление против боевиков

Президентом Афганистана Ашрафом Гани отдан приказ военным перейти в наступление против боевиков. Этому предшествовал ряд вооруженных нападений. В частности, экстремисты напали на госпиталь в Кабуле. Среди жертв 16 детей. Есть раненые. В телеобращении Гани отметил, что талибы несколько месяцев игнорировали все призывы прекратить огонь. В конце зимы официальный Кабул не проводил операций против этой группировки. Велись переговоры о мирном урегулировании.



