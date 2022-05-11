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Президент Аргентины: От антироссийских санкций страдают все страны
Все страны мира, особенно в Латинской Америке и Африке, страдают от последствий конфликта в Украине и антироссийских санкций, заявил президент Аргентины. Альберто Фернандес отметил: события в Украине ставят под угрозу "продовольственную и энергетическую безопасность".
Эстонцев призывают смириться с возможными отключениями газа. Министр экономики и инфраструктуры Эстонии призвал соотечественников быть готовыми к длительным перебоям в поставках газа, поскольку 80 % потребления зависит от России.
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