Президент Аргентины: От антироссийских санкций страдают все страны

Все страны мира, особенно в Латинской Америке и Африке, страдают от последствий конфликта в Украине и антироссийских санкций, заявил президент Аргентины. Альберто Фернандес отметил: события в Украине ставят под угрозу "продовольственную и энергетическую безопасность".



Эстонцев призывают смириться с возможными отключениями газа. Министр экономики и инфраструктуры Эстонии призвал соотечественников быть готовыми к длительным перебоям в поставках газа, поскольку 80 % потребления зависит от России.