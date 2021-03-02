Президент Армении отказался увольнять главу Генштаба

Корректировка позиций необходима и с учетом происходящего на территориях стран организации и у ее границ. В Армении сегодня вновь собиралась оппозиция и требовала встречи с президентом. Накануне премьер-министр Никол Пашинян анонсировал переход к полупрезидентской форме правления. Наблюдатели тут же отметили, что буквально в прошлом году Пашинян называл полупрезиденсткую форму "безответственной и провальной", критикуя любые полумеры. Теперь же премьер предлагает в октябре общенародным референдумом принять новую Конституцию или конституционные изменения.



В свою очередь президент Армении Армен Саркисян не подписал ходатайство премьера о снятии с должности главы Генштаба Вооруженных Сил. Однако по Конституции указ об увольнении Гаспаряна автоматически вступит в силу. В этой связи Саркисян обратился сегодня в Конституционный суд, чтобы там рассмотрели конституционность поправок, внесенных еще в 2018-м в закон "О воинской службе и статусе военнослужащего".



