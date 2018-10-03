Президент Армении отправил в отставку группу министров

Это шесть политиков от партий "Армянская революционная федерация" и "Процветающая Армения". Ранее на митинге в центре Еревана премьер-министр заявил о своей отставке. Но при этом Никол Пашинян будет исполнять обязанности главы правительства. Накануне представители обеих партий проголосовали за поправки в регламент парламента, усложняющие процедуру роспуска Кабмина. Пашинян добавил: если депутаты не изберут нового премьера, то в декабре назначат внеочередные парламентские выборы.