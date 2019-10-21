Президент Боливии лидирует на выборах главы государства

Президент Боливии Эво Моралес лидирует на выборах главы государства. Однако он пока не набирает необходимое количество голосов для победы в первом туре. По предварительным данным, у Моралеса около 44 процентов. Его основного соперника - экс-президента Карлоса Месу - поддержали почти 40 процентов избирателей. До этого на президентских выборах Моралес трижды побеждал с результатами не ниже 54 процентов. Второй тур может пройти в середине декабря.



