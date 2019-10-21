ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Президент Боливии лидирует на выборах главы государства

Президент Боливии Эво Моралес лидирует на выборах главы государства. Однако он пока не набирает необходимое количество голосов для победы в первом туре. По предварительным данным, у Моралеса около 44 процентов. Его основного соперника - экс-президента Карлоса Месу - поддержали почти 40 процентов избирателей. До этого на президентских выборах Моралес трижды побеждал с результатами не ниже 54 процентов. Второй тур может пройти в середине декабря.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все