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Президент Бразилии выступил с предложением о проведении саммита ООН по Украине
На пресс-конференции президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил с предложением о проведении саммита ООН по ситуации в Украине. Саммит предложено провести до недели высокого уровня организации, запланированной на сентябрь, пишет БЕЛТА.
Луис Инасиу Лула да Силва высказал мнение, что для участия в саммите необходимо пригласить президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Бразильский президент уверен, что обсуждать ситуацию в Украине неуместно ни в формате "семерки", ни в формате "двадцатки", а наиболее правильным, с его точки зрения, было бы вести такую дискуссию в Совете Безопасности ООН.
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