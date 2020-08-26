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Президент Чехии Милош Земан сломал руку

Как стало известно, после просмотра новостей он попытался самостоятельно встать, не пользуясь тростью или помощью охраны, однако споткнулся и неловко упал. В настоящий момент президент находится на лечении в Центральном военном госпитале, где минувшей ночью ему успешно сделана операция. Отметим,Земан известен своим темпераментом и, вполне вероятно, причиной его порывистости стало содержание новостей, на которое он отреагировал слишком нервно.

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