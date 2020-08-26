3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Президент Чехии Милош Земан сломал руку
Как стало известно, после просмотра новостей он попытался самостоятельно встать, не пользуясь тростью или помощью охраны, однако споткнулся и неловко упал. В настоящий момент президент находится на лечении в Центральном военном госпитале, где минувшей ночью ему успешно сделана операция. Отметим,Земан известен своим темпераментом и, вполне вероятно, причиной его порывистости стало содержание новостей, на которое он отреагировал слишком нервно.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
В Индии из-за резкого ухудшения качества воздуха закрыли школы и запретили стройки
В Германии продолжаются массовые протесты. Чем возмущены немцы?
В Канаде запретили публиковать имена 900 нацистских преступников, бежавших в страну. В чем причина?
При израильской атаке на Дамаск погибли не менее 15 мирных граждан
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября