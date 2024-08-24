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Президент Египта: Соглашение о перемирии в Газе нужно заключить сейчас, чтобы уберечь регион от расширения конфликта
Соглашение о прекращении огня в секторе Газа необходимо заключить именно сейчас, чтобы уберечь регион от расширения конфликта. Такое мнение выразил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Джо Байденом, сообщает БЕЛТА.
"Немедленное достижение соглашения о перемирии в секторе Газа чрезвычайно важно особенно сейчас, в свете необходимости положить конец страданиям палестинского народа в Газе и избавить регион от угрозы расширения конфликта на Ближнем Востоке", - заявил ас-Сиси. Его слова приводит официальный представитель президента Ахмед Фахми на своей странице в Facebook.
Стороны также обсудили прилагаемые посредниками усилия для достижения соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС и ход переговоров, новый раунд которых состоится в Каире. Ас-Сиси и Байден отметили, что заинтересованные стороны "должны работать над устранением существующих препятствий и проявлять необходимую гибкость для заключения сделки".
15-16 августа в Дохе состоялся новый раунд консультаций, направленных на достижение режима прекращения огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников. В совместном заявлении Египта, Катара и США по итогам переговоров отмечалось, что они прошли в позитивной атмосфере. В ходе консультаций США при поддержке Катара и Египта представили предложение, которое позволит уменьшить разногласия между ХАМАС и Израилем. Однако движение заявило, что новая американская инициатива учитывает только интересы Израиля.
Вечером 22 августа советник офиса израильского премьера Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман сообщил ТАСС, что директор разведки "Моссад" Давид Барнеа и руководитель Службы общей безопасности (ШАБАК) еврейского государства Ронен Бар прибыли 22 августа в Каир для продолжения переговоров по освобождению заложников. Он отметил, что следующий раунд консультаций по Газе намечается в египетской столице "в ближайшие дни". Египетская сторона до сих пор не назвала точную дату проведения в Каире нового раунда переговоров.
Фото:Агентство Анадолу
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