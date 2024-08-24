Президент Египта: Соглашение о перемирии в Газе нужно заключить сейчас, чтобы уберечь регион от расширения конфликта

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа необходимо заключить именно сейчас, чтобы уберечь регион от расширения конфликта. Такое мнение выразил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Джо Байденом, сообщает БЕЛТА .



"Немедленное достижение соглашения о перемирии в секторе Газа чрезвычайно важно особенно сейчас, в свете необходимости положить конец страданиям палестинского народа в Газе и избавить регион от угрозы расширения конфликта на Ближнем Востоке", - заявил ас-Сиси. Его слова приводит официальный представитель президента Ахмед Фахми на своей странице в Facebook.



Стороны также обсудили прилагаемые посредниками усилия для достижения соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС и ход переговоров, новый раунд которых состоится в Каире. Ас-Сиси и Байден отметили, что заинтересованные стороны "должны работать над устранением существующих препятствий и проявлять необходимую гибкость для заключения сделки".



15-16 августа в Дохе состоялся новый раунд консультаций, направленных на достижение режима прекращения огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников. В совместном заявлении Египта, Катара и США по итогам переговоров отмечалось, что они прошли в позитивной атмосфере. В ходе консультаций США при поддержке Катара и Египта представили предложение, которое позволит уменьшить разногласия между ХАМАС и Израилем. Однако движение заявило, что новая американская инициатива учитывает только интересы Израиля.

