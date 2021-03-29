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Президент Египта заявил об успешной разблокировке Суэцкого канала

Президент Египта заявил об успешной разблокировке Суэцкого канала и отметил, что теперь мир может быть спокоен. Операция по снятию севшего на мель контейнеровоза шла круглосуточно в течение почти недели. Велись дноуглубительные работы, задействовали более 15 мощных буксиров. Сегодня судно удалось развернуть, но пока что оно не отбуксировано с проезда окончательно. Сверхкрупные суда по каналу пройти не смогут. Однако ожидается, что уже сегодня трафик будет восстановлен. В настоящее время возможность пройти через Суэцкий канал ожидают около 400 кораблей.

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