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Президент Эквадора потребовал, чтобы Ассанж покинул посольство страны в Лондоне

Новость последнего часа. Президент Эквадора Ленин Морено потребовал, чтобы Ассанж покинул посольство страны в Лондоне.

Срок не уточняется. Раннее эквадорские власти распорядились сократить число сотрудников охраны своей дипмиссии в британской столице, которые обеспечивают безопасность основателя WikiLeaks.

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