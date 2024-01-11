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Президент Эквадора: страна находится в состоянии войны с бандами наркоторговцев
Эквадор находится в состоянии войны с бандами наркоторговцев. С таким заявлением выступил президент страны. Он оценил количество членов преступных банд в 20 тысяч человек и подчеркнул, что правительство намерено сражаться с ними до полной победы и, не считаясь с потерями, защитить государство от краха.
После ожесточенной вспышки насилия сейчас в Эквадоре воцарилось некоторое затишье. В крупных городах были закрыты все предприятия и магазины, тюрьмы оставались под контролем бандитов, которые удерживают в заложниках 140 охранников. Власти сконцентрировали в городах крупные армейские контингенты, однако вступать в сражения с преступниками не рискуют. В Эквадоре сложилось шаткое равновесие, когда ни одна из сторон конфликта переходить в наступление не спешит.
Накануне, напомним, наркокартели захватили местное телевидение, а также тюрьмы: на улицах они атаковали полицейских и военных. Известно о 14 погибших.
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