Президент Эквадора заявил, что страна находится в состоянии войны с терроризмом

Эквадор противостоит террористам и находится в состоянии войны с ними. С таким заявлением выступил президент Эквадора Даниэль Нобоа, сообщает БЕЛТА.



Отвечая на вопрос ведущего Canela Radio о том, находится ли страна в состоянии войны, Даниэль Нобоа заявил: "По сути, да. Сейчас происходит внутренний вооруженный конфликт. Мы боремся за мир внутри страны, мы боремся против террористов. Когда речь идет о террористах и мы находимся в состоянии войны, применяются иные законы для борьбы с ними".



По словам президента Эквадора, правоохранительные органы страны и дальше продолжат борьбу с терроризмом и скоро "принесут мир и спокойствие эквадорским семьям". Ранее сообщалось, что военные и служащие полиции республики задержали 329 членов преступных группировок и уничтожили еще 5 бандитов после начала вооруженных беспорядков в стране.



Позднее в обращении к нации, видео которого опубликовано на странице президента в социальной сети X, Даниэль Нобоа заявил: "Мы убеждены, что выйдем победителями из этого конфликта. Поддержка народа и политических сил - это основа для выхода из этой тьмы. Мы никогда не уступим злу, мы всегда будем неустанно бороться с ним". Он также поблагодарил членов Национальной ассамблеи, которые выступили в поддержку мер, направленных на борьбу с преступниками.



9 января Даниэль Нобоа подписал указ, признающий наличие в стране внутреннего вооруженного конфликта, и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки. Объявление было сделано после взятия в заложники сотрудников телеканала TC Television, которые в тот момент вели прямой эфир из студии в Гуаякиле. Тогда полиция задержала 13 человек, все заложники были освобождены.

