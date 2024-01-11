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Президент Эквадора заявил, что страна находится в состоянии войны с терроризмом
Эквадор противостоит террористам и находится в состоянии войны с ними. С таким заявлением выступил президент Эквадора Даниэль Нобоа, сообщает БЕЛТА.
Отвечая на вопрос ведущего Canela Radio о том, находится ли страна в состоянии войны, Даниэль Нобоа заявил: "По сути, да. Сейчас происходит внутренний вооруженный конфликт. Мы боремся за мир внутри страны, мы боремся против террористов. Когда речь идет о террористах и мы находимся в состоянии войны, применяются иные законы для борьбы с ними".
По словам президента Эквадора, правоохранительные органы страны и дальше продолжат борьбу с терроризмом и скоро "принесут мир и спокойствие эквадорским семьям". Ранее сообщалось, что военные и служащие полиции республики задержали 329 членов преступных группировок и уничтожили еще 5 бандитов после начала вооруженных беспорядков в стране.
Позднее в обращении к нации, видео которого опубликовано на странице президента в социальной сети X, Даниэль Нобоа заявил: "Мы убеждены, что выйдем победителями из этого конфликта. Поддержка народа и политических сил - это основа для выхода из этой тьмы. Мы никогда не уступим злу, мы всегда будем неустанно бороться с ним". Он также поблагодарил членов Национальной ассамблеи, которые выступили в поддержку мер, направленных на борьбу с преступниками.
9 января Даниэль Нобоа подписал указ, признающий наличие в стране внутреннего вооруженного конфликта, и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки. Объявление было сделано после взятия в заложники сотрудников телеканала TC Television, которые в тот момент вели прямой эфир из студии в Гуаякиле. Тогда полиция задержала 13 человек, все заложники были освобождены.
Ситуация в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях вспыхнули бунты. 8 января Даниэль Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час.
Фото:royal-flags.com
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