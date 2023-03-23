Президент Финляндии ратифицировал вступление в НАТО

Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО. Дальнейшим шагом станет одобрение стран-участниц Североатлантического альянса. Но с абсолютно прозападной политикой Финляндии долго ждать согласования не придется. Буквально сегодня президент страны утвердил 14-й пакет военной помощи Украине, куда вошли немецкие танки Leopard 2.

Стратегия помощи киевскому режиму среди европейских политиков приобретает все более лицемерный характер. Финнам помогают вступить в НАТО, а Словакия требует денежной компенсации за переданные сегодня Киеву 4 истребителя МиГ-29, на обслуживание и содержание которых у страны нет денег. Братислава требует от США поставить ей вооружений на 700 миллионов долларов, а от ЕС - специальную выплату в размере 200 миллионов евро.