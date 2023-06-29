В то время как Европа занята внешними вымышленными урозами со стороны России и разбазаривает деньги на войну, массовое недовольство людей начинает выливаться в гражданский конфликт.

Франция вновь на грани. Статистика не в пользу нынешних властей. И лучше всего отражает происходящее в колыбели демократии. С 2018-го по 2020-й приходится на пик активности "желтых жилетов". 2021 год и недовольство властями санитарной диктатурой. Еще год спустя тысячи французов вышли на улицы с общегосударственной забастовкой против роста стоимости жизни. Год 2023-й: не успела Франция восстановиться после протестов по пенсионной реформе, как страна вновь погрузилась в хаос. Здесь вторую ночь подряд жарко: толпы протестующих громят витрины, поджигают автомобили, вступают в стычки с жандармами. Те в ответ, по всем канонам западной демократии, используют слезоточивый газ и резиновые пули. Сотни раненых и более 150 задержанных.

"Твиттер" Макрона уже в панике. Президент Франции внезапно понял, что революция - это плохо, а насилие над полицейскими - это вне закона. И он говорит жандармам: "Спасибо".

Вот такие они - двойные стандарты. На лицо!

Когда беда приходит в твою страну - все средства хороши.

Огни французских протестов - в сюжете Евгения Белоусова.

Горящие автомобили, фейерверки и погромы. Во Франции вторую ночь кряду не прекращаются беспорядки. Разгорается настоящая гражданская война. Более 150 задержанных и не менее сотни раненых. И протесты на улицах только разрастаются. Демонстрации прошли в городах Рубе, Клиши, Ренн... В Тулузе протестующие устроили на улицах пожар. Сегодня ночью сигналы воздушной тревоги звучали по всему Парижу. Причиной стали запуски фейерверков в местной тюрьме.

В южном пригороде столицы активисты попытались проникнуть в тюрьму города Френ, чтобы освободить заключенных. Но не вышло - помешал спецназ. Между демонстрантами и силовиками то и дело вспыхивают стычки. Очевидцы выкладывают в Сеть настоящие звездные войны.

В городах горит все, что может гореть. Зафиксированы случаи нападения на полицейские участки, поджоги зданий местных муниципалитетов, не щадят даже пассажирские автобусы. Но пока, к счастью, обходится без жертв.

Некоторые "троянские активисты" - в масках и капюшонах - переоделись в полицию и продолжали погромы в форме. Это стало возможным после разграбления и сожжения полицейских участков.

Происходят массовые грабежи. Не обходится без вандализма. У одного из участников французских беспорядков было замечено огнестрельное оружие.

В то же время власти Франции до последнего момента беспокоили совершенно другие вопросы. Вместо решения внутренних проблем, там продолжают подпитывать внешние. Эммануэль Макрон спокойно планировал расходы на оборону и словно не замечал насилия на улицах.

Буквально пару часов назад французский лидер отвлекся от своих важных дел и решил созвать экстренное заседание Совета безопасности страны. На это ему понадобилось чуть меньше двух дней беспорядков. Правда, обошлось без сенсаций - Макрон ограничился дежурными заявлениями, мол, "акты насилия" против полицейского участка, школ и мэрии были "абсолютно неоправданными".

Массовые демонстрации начались после инцидента, который привел к гибели подростка. Он, как утверждается, отказался выполнить требования дорожной полиции в пригороде Нантер. В результате силовики застрелили 17-летнего темнокожего парня. Полицейские поначалу заявили, что погибший пытался сбить их, но на опубликованном позже видео происшествие выглядит иначе.