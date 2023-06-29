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Президент Франции внезапно понял, что революция - это плохо, а насилие над полицейскими - это вне закона
В то время как Европа занята внешними вымышленными урозами со стороны России и разбазаривает деньги на войну, массовое недовольство людей начинает выливаться в гражданский конфликт.
Франция вновь на грани. Статистика не в пользу нынешних властей. И лучше всего отражает происходящее в колыбели демократии. С 2018-го по 2020-й приходится на пик активности "желтых жилетов". 2021 год и недовольство властями санитарной диктатурой. Еще год спустя тысячи французов вышли на улицы с общегосударственной забастовкой против роста стоимости жизни. Год 2023-й: не успела Франция восстановиться после протестов по пенсионной реформе, как страна вновь погрузилась в хаос. Здесь вторую ночь подряд жарко: толпы протестующих громят витрины, поджигают автомобили, вступают в стычки с жандармами. Те в ответ, по всем канонам западной демократии, используют слезоточивый газ и резиновые пули. Сотни раненых и более 150 задержанных.
"Твиттер" Макрона уже в панике. Президент Франции внезапно понял, что революция - это плохо, а насилие над полицейскими - это вне закона. И он говорит жандармам: "Спасибо".
Вот такие они - двойные стандарты. На лицо!
Когда беда приходит в твою страну - все средства хороши.
Огни французских протестов - в сюжете Евгения Белоусова.
Горящие автомобили, фейерверки и погромы. Во Франции вторую ночь кряду не прекращаются беспорядки. Разгорается настоящая гражданская война. Более 150 задержанных и не менее сотни раненых. И протесты на улицах только разрастаются. Демонстрации прошли в городах Рубе, Клиши, Ренн... В Тулузе протестующие устроили на улицах пожар. Сегодня ночью сигналы воздушной тревоги звучали по всему Парижу. Причиной стали запуски фейерверков в местной тюрьме.
В южном пригороде столицы активисты попытались проникнуть в тюрьму города Френ, чтобы освободить заключенных. Но не вышло - помешал спецназ. Между демонстрантами и силовиками то и дело вспыхивают стычки. Очевидцы выкладывают в Сеть настоящие звездные войны.
В городах горит все, что может гореть. Зафиксированы случаи нападения на полицейские участки, поджоги зданий местных муниципалитетов, не щадят даже пассажирские автобусы. Но пока, к счастью, обходится без жертв.
Некоторые "троянские активисты" - в масках и капюшонах - переоделись в полицию и продолжали погромы в форме. Это стало возможным после разграбления и сожжения полицейских участков.
Происходят массовые грабежи. Не обходится без вандализма. У одного из участников французских беспорядков было замечено огнестрельное оружие.
В то же время власти Франции до последнего момента беспокоили совершенно другие вопросы. Вместо решения внутренних проблем, там продолжают подпитывать внешние. Эммануэль Макрон спокойно планировал расходы на оборону и словно не замечал насилия на улицах.
Буквально пару часов назад французский лидер отвлекся от своих важных дел и решил созвать экстренное заседание Совета безопасности страны. На это ему понадобилось чуть меньше двух дней беспорядков. Правда, обошлось без сенсаций - Макрон ограничился дежурными заявлениями, мол, "акты насилия" против полицейского участка, школ и мэрии были "абсолютно неоправданными".
Массовые демонстрации начались после инцидента, который привел к гибели подростка. Он, как утверждается, отказался выполнить требования дорожной полиции в пригороде Нантер. В результате силовики застрелили 17-летнего темнокожего парня. Полицейские поначалу заявили, что погибший пытался сбить их, но на опубликованном позже видео происшествие выглядит иначе.
Профсоюз полиции Франции ко всему еще выпустил заявление: "Поздравляем коллег, открывших огонь по молодому 17-летнему преступнику. Обезвредив его автомобиль, они защитили свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения. Единственными людьми, ответственными за смерть этого бандита, являются его родители, неспособные дать нормальное образование своему сыну". Народ поднял бунт, после чего твит тут же удалили, но - поздно. Французский бунт бессмысленный и беспощадный.
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