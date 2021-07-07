Президент Гаити застрелен неизвестными

Смертельная атака. Убит президент Гаити. Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате вооруженного нападения на его резиденцию. Неизвестные совершили атаку сегодня ночью. Кроме того, была ранена и первая леди Гаити. Об этом сообщил премьер-министр страны. Глава правительства призвал население сохранять спокойствие. Он заверил, что ситуация находится под контролем национальной полиции и Вооруженных сил Гаити. Это не первое покушение на Моиза. В 2018 году он подвергался обстрелу, однако не пострадал. А в феврале полиция предотвратила новую попытку госпереворота и убийства руководителя страны.