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Президент Гаити застрелен неизвестными
Смертельная атака. Убит президент Гаити. Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате вооруженного нападения на его резиденцию. Неизвестные совершили атаку сегодня ночью. Кроме того, была ранена и первая леди Гаити. Об этом сообщил премьер-министр страны. Глава правительства призвал население сохранять спокойствие. Он заверил, что ситуация находится под контролем национальной полиции и Вооруженных сил Гаити. Это не первое покушение на Моиза. В 2018 году он подвергался обстрелу, однако не пострадал. А в феврале полиция предотвратила новую попытку госпереворота и убийства руководителя страны.
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