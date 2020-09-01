Президент Германии лично благодарит стражей порядка

Президент Германии лично поблагодарил троих полицейских, которые в минувшую субботу пресекли прорыв в бундестаг разъяренной толпы с участием правых активистов. "В крайне сложных условиях вы распустили демонстрацию и обеспечили верховенство закона",- отметил Франк-Вальтер Штайнмайер. Штурм бундестага едва не случился из-за того, что часть полиции, дежурившей возле парламента, была переброшена к зданию российского посольства в Германии. Именно там шли самые ожесточенные акции неповиновения. Толпа швыряла бутылки и камни, было задержано около 200 нарушителей. Потребовалось полицейское подкрепление. Всего в городе задержано 316 человек, почти половина демонстрантов привлечена к ответственности.



