Президент Германии: Желающие протестовать, бойтесь, пресекать ваши выпады будем еще жестче

Насилие можно остановить только силой, в этом убежден президент США Дональд Трамп. Он полон решимости ввести в охваченные беспорядками города силы Нацгвардии. О действенности жестких мер против несогласных всерьез заговорили в эти дни и политики Старого Света. Пока они скрупулезно разбирали последние события в Беларуси, давали "демократические" рекомендации и критиковали Минск, на их улицах разгулялись тысячи утомленных карантином граждан. В Берлине, например, плевали в лицо главе своего Минздрава, пока кучка радикалов пыталась ворваться в здание Рейхстага. И чем отвечают западные власти? Жесткими разгонами, задержаниями и бескомпромиссными предупреждениями.





Парад двойных стандартов

Только силовым способом можно прекратить насилие в городах под управлением демократов, заявил президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома в который раз требует ввести федеральные силы в города, охваченные беспорядками. Ответственность за погромы и столкновения возлагает на местные власти, обвиняет их в некомпетентности. Да, предвыборное противостояние республиканцев и демократов на финишной прямой. Но делать с протестующими что-то надо!

Тед Уилер, мэр г. Портленда:

"Мы должны остановить насилие. Тех, кто сообщает в "Твиттере", что собирается в Портленд за возмездием, предупреждаю: держитесь от нас подальше!"



Ясно, что одними увещеваниями не ограничиваются и не собираются. На днях в Портленде был застрелен еще один участник акций. На этот раз белый мужчина. Подробных комментариев от полиции, кроме сожалений о досадном инциденте, не звучало. Число задержанных в беспорядках в Портленде - несколько сотен. Точные данные прессе не известны. Всего с начала расовых мятежей в США счет арестованных идет на десятки тысяч.

Медария Аррадондо, начальник полицейского управления г. Миннеаполиса:

"Я не допущу новых ударов по городу, который все еще не может отойти с 25 мая. Мы не потерпим этого. Собраны силовые команды. Для тех, кто решит нанести ущерб и разрушения - вас арестуют. Это не подлежит обсуждению. Я призываю людей покинуть центр города. Арестуют всех, кто будет находиться в неположенных местах".

Парад двойных стандартов

Официальный Берлин массовые акции на эти выходные запретил. Ангела Меркель такое решение охотно поддержала и рекомендовала несогласным обращаться в суд. На акцию стянулось порядка 40 тысяч таких несогласных. Кстати, пришли не только противники карантина, но и правые активисты, и борцы с расовой ненавистью. Впрочем, полиция ни с кем не церемонилась.

Президент Германии сегодня лично встретился с полицейскими, дежурившими у стен Рейхстага в ту горячую субботу. Он просто взорвался негодованием в адрес дерзких протестующих, штурмующих здание!

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии:

"Использование флагов Рейха и правых провокаций является неприемлемой атакой на сердце нашей демократии. Мы никогда не примем этого. Это вызывает не только презрение, с учетом истории этого места это невыносимо. Мы не потерпим антидемократической клеветы на Федеративную Республику Германия".

Задержаны ни много ни мало 300 участников акции. Интересно, к какому диалогу и к каким переговорам с ними готовы власти Германии? Особенно если учесть, что от рук несогласных пострадали более 30 стражей порядка. Разумеется: призвать к ответу, назначить суровое наказание по закону.

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии:

"Мое сочувствие заканчивается там, где протестующие позволяют использовать себя врагам демократии и политическим агитаторам. Тот, кто стремится к солидарности с правыми экстремистами на улицах, или тот, кто беспечно бежит рядом с неонацистами, ксенофобами и антисемитами, для нас означает, что он с ними!"