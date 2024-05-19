3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах
В Тбилиси продолжают вставлять палки в колеса парламентариям.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на уже принятый парламентом законопроект об иноагентах. Свое решение она объяснила тем, что документ якобы представляет собой препятствие на европейском пути.
Обсуждение закона сопровождали массовые акции протеста и беспорядки. Дошло даже до попытки штурма парламента и участия в маршах иностранных дипломатов.
Ранее Зурабишвили предупреждала, что заблокирует документ, как только он поступит ей на подпись. Тем не менее парламент может преодолеть вето президента, если наберет большинство голосов. Для этого потребуется четыре недели.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов