Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах

В Тбилиси продолжают вставлять палки в колеса парламентариям.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на уже принятый парламентом законопроект об иноагентах. Свое решение она объяснила тем, что документ якобы представляет собой препятствие на европейском пути.

Обсуждение закона сопровождали массовые акции протеста и беспорядки. Дошло даже до попытки штурма парламента и участия в маршах иностранных дипломатов.