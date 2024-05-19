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Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах

В Тбилиси продолжают вставлять палки в колеса парламентариям.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на уже принятый парламентом законопроект об иноагентах. Свое решение она объяснила тем, что документ якобы представляет собой препятствие на европейском пути.

Обсуждение закона сопровождали массовые акции протеста и беспорядки. Дошло даже до попытки штурма парламента и участия в маршах иностранных дипломатов.

Ранее Зурабишвили предупреждала, что заблокирует документ, как только он поступит ей на подпись. Тем не менее парламент может преодолеть вето президента, если наберет большинство голосов. Для этого потребуется четыре недели.

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