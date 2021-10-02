Президент Грузии опровергла возможность помилования Саакашвили

В Грузии открылись избирательные участки. В стране проходят выборы в органы местного самоуправления. Местные жители выбирают мэров и депутатов. Регистрацию для участия прошли 43 партии. В стране объявлено время тишины, однако взгляды грузин прикованы к ситуации вокруг арестованного накануне Саакашвили.



"Нельзя помиловать" - такой вердикт в отношении беглого экс-лидера страны вынесла президент Грузии. Не поможет арестованному политику и украинское гражданство. По сообщениям прокурора, вопрос об экстрадиции задержанного не рассматривается. Америка на помощь также не торопится. Экс-президент решил действовать самостоятельно и объявил в грузинской тюрьме голодовку.