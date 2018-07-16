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Президент и первая леди США прибыли в Хельсинки накануне

Несмотря на 28-градустную жару Меланья Трамп была в одежде для более прохладного климата. Коричневые брюки, рубашка с белым воротником и светло-серое пальто. Именно оно и вызвало наибольшее число комментариев пользователей соцсетей. «Стильно, но неуместно». СМИ и модные издания также обсудили сумку и туфли первой леди США.

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