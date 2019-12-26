Президент Ирака подал в отставку

Президент Ирака Бархам Салех подал парламенту прошение об отставке. Это случилось на фоне тяжелой политической ситуации и невозможности партий договориться о кандидатуре нового премьер-министра. В Ираке с начала октября не стихают акции протеста против ухудшения условий жизни, высокой безработицы и коррупции. Повсеместно наблюдаются провокации, погромы и насилие. Число погибших за это время превысило 500 человек.



