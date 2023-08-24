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Президент Ирана подтвердил готовность посетить Беларусь с ответным визитом
Президент Ирана Эбрахим Раиси подтвердил готовность посетить Беларусь с ответным визитом. Об этом он заявил во время встречи с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником на полях саммита БРИКС в ЮАР, сообщает БЕЛТА.
Во время саммита Сергей Алейник также встретился с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.Министры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки.
Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил с официальным визитом Иран в марте этого года. По итогам переговоров главы государств подписали дорожную карту. Документпредусматривает всестороннее сотрудничество Беларуси и Ирана в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в сферах образования, культуры, искусства, СМИ и туризма.
Фото: БЕЛТА
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