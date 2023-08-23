Президент исследовательского института США выступил против предоставления Украине нового пакета помощи

Все больше недовольных политикой США по отношению к Украине. Американцы устали от решений Белого дома.

Президент исследовательского института США ("Фонд "Наследие") Кевин Робертс выступил против предоставления Украине нового пакета помощи на сумму 24 миллиарда долларов. Об этом он заявил в эфире Fox News. Как отметил Робертс, "в данный момент американская экономика очень слаба, поэтому США не могут себе позволить нынешний уровень поддержки Киева".