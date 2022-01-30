Президент Италии Серджо Маттарелла переизбран на второй срок

Серджо Маттарелла переизбран президентом Италии на второй срок. За итальянского лидера проголосовали 759 парламентариев. А для избрания на пост было достаточно набрать 505 голосов. 80-летний Маттарелла, который завершает свой первый семилетний мандат, говорил, что у него "другие планы на будущее" и на посту оставаться не планировал. Депутаты безуспешно пытались выбрать нового президента в течение семи туров. В итоге парламентарии убедили Матареллу переизбраться на второй срок с учетом сложившейся политической ситуации.