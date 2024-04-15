Президент Казахстана подписал закон о пожизненном лишении свободы за педофилию и убийство детей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о пожизненном лишении свободы за педофилию и убийство детей, сообщает БЕЛТА.

Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей". Соответствующие поручения по ужесточению наказаний за насилие в отношение женщин и детей были озвучены президентом страны в посланиях народу Казахстана от 16 марта 2022 года и 1 сентября 2023 года.

Новые поправки, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, предусматривают пожизненное лишение свободы за убийство малолетнего лица, совершение изнасилования в отношении малолетнего и за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего "путем исключения других альтернативных мер наказания, предусмотренных в действующих нормах Уголовного кодекса".

Кроме того, вводится уголовная ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. Также вводится уголовная ответственность за доведение до самоубийства, а также за пропаганду самоубийства.

Впервые введена административная ответственность за травлю несовершеннолетнего, в том числе и в интернете.

Законодательно закреплено создание и функционирование центров поддержки семьи для оказания специальных социальных услуг потерпевшим от бытового насилия.