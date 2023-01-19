Президент Казахстана распустил нижнюю палату парламента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распустил нижнюю палату парламента, пишетSputnik.



Досрочные парламентские выборы в Казахстане назначены на 19 марта. Изначально следующие выборы мажилиса должны были пройти в 2025 году.



Токаев также подписал указ о досрочном прекращении полномочий местных представительных органов всех уровней власти.