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Президент Казахстана распустил нижнюю палату парламента

Президент Казахстана распустил нижнюю палату парламента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распустил нижнюю палату парламента, пишетSputnik.

Досрочные парламентские выборы в Казахстане назначены на 19 марта. Изначально следующие выборы мажилиса должны были пройти в 2025 году.

Токаев также подписал указ о досрочном прекращении полномочий местных представительных органов всех уровней власти.

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