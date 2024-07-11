Президент Кении объявил о роспуске правительства страны

Президент Кении Уильям Руто объявил о роспуске правительства страны, сообщает БЕЛТА со ссылкой наТАСС.

"Я решил распустить кабинет министров, кроме вице-президента и министра иностранных дел", - заявил Уильям Руто в обращении к нации спустя две недели после протестов.

После принятия данного решения, по его словам, свои посты сохранят лишь вице-президент Кении Ригати Гачагуа и министр иностранных дел Мусалия Мудавади.

В начале июля президент Кении Уильям Руто на фоне протестов против повышения налогов анонсировал, что намерен произвести изменения в правительстве, сообщали РИА Новости. Кроме того, он информировал о создании независимой рабочей группы для проведения аудита государственного долга страны, а также о сокращении числа советников в правительстве вдвое. Также Руто отмечал, что для сокращения госрасходов государственным служащим в возрасте 60 лет и старше не продлят срок полномочий.

В середине июня Кению охватила волна протестов из-за планов правительства страны по повышению налогов на ряд товаров и услуг. Позже президент Кении заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими, 26 июня он сказал, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты. Организация "Кенийская национальная комиссия по правам человека" информировала, что по меньшей мере 39 человек погибли, свыше 360 человек пострадали во время протестов.