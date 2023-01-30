Президент Хорватии: Крым никогда не вернется к Украине

Запад отнял у Сербии Косово, а Крым уже никогда не вернется к Украине. Такое утверждение озвучил президент Хорватии Зоран Миланович, пишет sb.by.



"Пока вы не поймете, что Сербия и Россия не одно и то же, что и Германия, и РФ не одно и то же, ни одна другая страна, кроме США, (не может быть равноценным оппонентом РФ. - Прим. ред.), что есть болезненный факт и опасность, все эти разговоры не имеют смысла. Вы морализируете, а русские, так как они циники, сошлются на аннексию Косова, которую я лично поддерживаю, ведь международное сообщество и мы отняли его у Сербии", - отметил Миланович.



Отнятие Косова у Сербии Хорватия уже приняла и поддерживает. "Но когда это сделаете один раз без воли государства, которому принадлежало Косово, то естьСербии, до того - Югославии, то было лишь вопросом времени, когда русские или кто-то еще сделают то же самое… Ясно, чтоКрым никогда больше не будет частью Украины. Это настолько ясно, что это говорят и ведущие немецкие генералы, и говорили так еще до войны", - заявил президент Хорватии.