Президент Хорватии: НАТО де-факто является участником конфликта в Украине

Президент Хорватии признал НАТО участником событий в Украине! Некоторые страны - члены альянса содержат, обучают, финансируют и снабжают украинских военнослужащих. "Так что НАТО де-факто на 100 % вовлечена в конфликт", - подчеркнул Зоран Миланович. И отметил, что будет выступать против вовлечения страны в действующий конфликт, так как оборона своего государства для него - на первом месте!