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Президент Хорватии: Украина нам не союзница и ее пытаются таковой сделать искусственно
Бунт в европейском благородном семействе: президент Хорватии Миланович назвал нынешнее руководство ЕС состоящим из "самых бездарных политиков, которые не отдают себе отчета в последствиях своих действий". Миланович также возмутился тем, как брюссельские чиновники позволяют себе общаться с представителями суверенных государств. Например, на днях глава европейской дипломатии прислал загребскому коллеге отвратительное письмо. Боррель, по словам хорватского президента, решил, что разговаривает с подчиненным: послание было, отметил хорват, "безобразным и лживым". Высказался Миланович и по поводу отношения ЕС к Киеву. "Украина нам не союзница и ее пытаются таковой сделать искусственно", - считает хорватский лидер. Подобной прямой и резкой отповедью официальный Загреб фактически дал старт формированию европейской оппозиции официальному курсу Брюсселя.
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