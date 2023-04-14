Президент Кубы обвинил США в разжигании украинского конфликта

Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, президент Кубы:

Я считаю, что происхождение этого конфликта искажено, и правительство США манипулировало им и с помощью своей огромной медийной власти создало чувство презрения к России. Я думаю, что это усилило русофобию. И это скрыло истинные причины конфликта и поставило Россию в роль виновника. Я действительно считаю, что виновником этого конфликта является само правительство США.