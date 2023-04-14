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Президент Кубы обвинил США в разжигании украинского конфликта
Военную доктрину Вашингтона раскритиковал президент Кубы. Мигель Диас-Канель заявил, что ответственность за возникновение украинского конфликта лежит на США.
По словам кубинского лидера, именно правительство Соединенных Штатов, ставящее интересы военного комплекса превыше всего, представляется главным бенефициаром конфликта. Он напомнил, что много лет назад Вашингтон пытался приблизить границы НАТО к российской, и Москва несколько лет осуждала эту ситуацию.
Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, президент Кубы:
Я считаю, что происхождение этого конфликта искажено, и правительство США манипулировало им и с помощью своей огромной медийной власти создало чувство презрения к России. Я думаю, что это усилило русофобию. И это скрыло истинные причины конфликта и поставило Россию в роль виновника. Я действительно считаю, что виновником этого конфликта является само правительство США.
Президент Кубы также добавил, что Штаты разжигают войны, так как им выгодно "продавать оружие и тем самым решать внутренние проблемы".
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