ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Президент Кубы переизбран на второй срок

Президент Кубы переизбран на второй срок

Парламент Кубы переизбрал на пост президента республики действующего главу государства Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, пишетSputnik.
Срок его полномочий продлен до 2028 года.

За кандидатуру действующего президента голоса отдали 459 депутатов из 462. Также были продлены сроки полномочий вице-президента Сальвадора Вальдеса Месы, а на пост главы правительства был переизбран Мануэль Марреро.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все