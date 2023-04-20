Президент Кубы переизбран на второй срок

Парламент Кубы переизбрал на пост президента республики действующего главу государства Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, пишетSputnik.

Срок его полномочий продлен до 2028 года.



За кандидатуру действующего президента голоса отдали 459 депутатов из 462. Также были продлены сроки полномочий вице-президента Сальвадора Вальдеса Месы, а на пост главы правительства был переизбран Мануэль Марреро.