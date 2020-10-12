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Президент Кыргызстана повторно ввел режим ЧП в Бишкеке
Президент Сооронбай Жээнбеков вновь издал указ об установлении чрезвычайного положения вплоть до 19 декабря. Предыдущий документ парламент не принял. Теперь комендантский час в столице Кыргызстана будет действовать с 10 вечера до 5 утра. На въезде в Бишкек стоят блокпосты, усиленные бронетехникой. Чрезвычайные меры позволили остановить волну грабежей и погромов и пресечь массовые столкновения на улицах. Мэрия оценила ущерб от беспорядков в 214 тысяч долларов.
Разбито 13 автобусов, 16 служебных машин патрульной службы милиции, на площади Ала-Тоо разбито и украдено 65 квадратных метров гранитных плит, повреждено 7 карет скорой помощи.
Сегодня суд в Бишкеке вынес решение взять под стражу до 10 декабря экс-главу администрации президента Ниязова, его обвиняют в организации массовых беспорядков.
Протесты разразились неделю назад из-за недовольства сторонников оппозиции результатами выборов в парламент. Итоги голосования отменили, но протестующие к тому времени успели вступить в стычки с правоохранителями и захватить ряд правительственных зданий в Бишкеке.
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