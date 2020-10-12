Президент Кыргызстана повторно ввел режим ЧП в Бишкеке

Президент Сооронбай Жээнбеков вновь издал указ об установлении чрезвычайного положения вплоть до 19 декабря. Предыдущий документ парламент не принял. Теперь комендантский час в столице Кыргызстана будет действовать с 10 вечера до 5 утра. На въезде в Бишкек стоят блокпосты, усиленные бронетехникой. Чрезвычайные меры позволили остановить волну грабежей и погромов и пресечь массовые столкновения на улицах. Мэрия оценила ущерб от беспорядков в 214 тысяч долларов.