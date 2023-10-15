Скандальное фото президента Латвии Ринкевича распространилось в сети: этот латвийский политик, будучи еще министром иностранных дел, фотографировался с военным преступником, нацистом Озолсом, который воевал в рядах Латышского легиона СС. Данный снимок всплыл после того, как разгорелся скандал из-за чествования украинского эсэсовца Гунько в канадском парламенте. Правда, Рига не Оттава: несмотря на все усилия правозащитников, латвийскому президенту ничего не грозит - ни общественное порицание, ни газетные разоблачения, ни отставка.