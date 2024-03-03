Президент Латвии включился в виртуальную дискуссию с Маском о НАТО

Президент Латвии заявил, что причина, по которой было основано НАТО, существует и будет существовать - это Россия и так называемые другие враги свободного мира. Так Ринкевичс прокомментировал пост Илона Маска о расформировании военного блока. Ранее, напомним, миллиардер поддержал мнение американского экономиста Сакса, что после развала Советского Союза должен был перестать существовать и Североатлантический альянс. А его не распустили, а наоборот расширили, причем за счет бывших стран, входивших в союз Варшавского договора. Это, по мнению Сакса, сделало НАТО враждебной организацией.