Вновь дают знать о себе и слитые документы Пентагона. Президент Мексики первым среди мировых лидеров обвинил Вашингтон в шпионаже. Политик обещает ужесточить контроль за секретной информацией и сократить контакты по военной линии с США - пишет агентство Bloomberg. Отношения двух стран и так уже в кризисе. Мексиканский лидер планирует ввести запрет на импорт генномодифицированной пшеницы из США. Это в Вашингтоне оценивают как катастрофу для американских фермеров и обещают судиться с Мексикой, что может похоронить договоренности о свободной торговле в Северной Америке.

Оказывается, США прослушивают не только врагов, но и друзей. Washington Post, ссылаясь на утечки секретных документов Пентагона, пишет: "В результате прослушки генсека ООН Штаты выяснили, что Гутерриш остался недоволен организацией его визита в Киев 8 марта. Во время пресс-конференции он все время сдерживал улыбку, а еще сказал своему секретарю, что поехал в Киев, чтобы помочь, но украинцы делают все, чтобы ООН ликвидировать". Кроме прочего, Генсек был в ярости из-за публичной церемонии награждения женщин-военных, которую организовал Зеленский без предварительных консультаций. Все выглядело так, будто Гутерриш вручает им медали вместе с украинским президентом.