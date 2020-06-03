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Президент Польши подписал новый закон о выборах
Президент Польши подписал новый закон о выборах главы государства. Этот документ позволяет впредь проводить голосование в том числе и по почте. Новации вызвали резкое неприятие у оппозиционных политических сил, поскольку, по мнению ряда экспертов, создают возможности для манипуляций. Карантин помешал проведению выборов в назначенный срок: они должны были состояться еще 10 мая. Теперь, со вступлением в силу нового закона, будет определен новый день голосования - не позднее 28 июня. Полномочия действующего главы государства Анджея Дуды истекают 6 августа.
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