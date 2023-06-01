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Президент Румынии призвал лидеров Молдовы и Украины не строить иллюзий о скором вступлении в Евросоюз
Президент Румынии призвал лидеров Молдовы и Украины не строить иллюзий о скором вступлении в Евросоюз, назвав эту процедуру “очень сложной”. Претендентам предстоит провести множество реформ, изменить законодательство, решить внутренние проблемы, а лишь потом подавать заявку о вступлении в ЕС. Отрицательные ответы Украина слышит и от Германии. Глава МИД ФРГ напомнила, что нельзя обсуждать тему вступления Украины в НАТО, так как "вступление новых членов в альянс невозможно во время конфликта".
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