Президент Румынии призвал лидеров Молдовы и Украины не строить иллюзий о скором вступлении в Евросоюз, назвав эту процедуру “очень сложной”. Претендентам предстоит провести множество реформ, изменить законодательство, решить внутренние проблемы, а лишь потом подавать заявку о вступлении в ЕС. Отрицательные ответы Украина слышит и от Германии. Глава МИД ФРГ напомнила, что нельзя обсуждать тему вступления Украины в НАТО, так как "вступление новых членов в альянс невозможно во время конфликта".