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Президент Сенегала может потребовать от Парижа покинуть страну
Африка продолжает уходить из-под французского влияния. Президент Сенегала может потребовать от Парижа покинуть страну.
Недавно избранный Бассиру Диомай Фай пообещал вывести государство из-под влияния западноафриканского франка и основать национальную валюту, пересмотреть договоры на добычу рыбы с фирмами из Европы, а также договоры на добычу газа в водах Сенегала.
Французские и африканские комментаторы уже назвали избрание Файя "смертельным ударом по франкофонии".
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