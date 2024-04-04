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Президент Сенегала может потребовать от Парижа покинуть страну

Африка продолжает уходить из-под французского влияния. Президент Сенегала может потребовать от Парижа покинуть страну.

Недавно избранный Бассиру Диомай Фай пообещал вывести государство из-под влияния западноафриканского франка и основать национальную валюту, пересмотреть договоры на добычу рыбы с фирмами из Европы, а также договоры на добычу газа в водах Сенегала.

Французские и африканские комментаторы уже назвали избрание Файя "смертельным ударом по франкофонии".

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