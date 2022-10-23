Президент Сербии Александар Вучич объявил новый состав правительства республики. Имена министров Вучич зачитал в воскресенье, выступая на заседании Центрального комитета Сербской прогрессивной партии, сообщает ТАСС.

"Премьер-министр Ана Брнабич, вице-премьер и министр иностранных дел - Ивица Дачич, вице-премьер и министр обороны - Милош Вучевич, вице-премьер и министр финансов - Синиша Мали", - объявил Вучич под аплодисменты членов партии, подчеркнув, что ЦК СПП поддержало состав правительства.

По словам Вучича, новый кабмин будет состоять из 25 министерств. Помимо премьера и вице-премьеров в него войдут министр внутренних дел Братислав Гашич, министр внутренней и внешней торговли Томислав Момирович, министр экономики Раде Баста, министр сельского хозяйства, лесных ресурсов и управления водными ресурсами Елена Танаскович, министр охраны окружающей среды Ирена Вуйович, министр строительства, транспорта и инфраструктуры Горан Весич, министр горной промышленности и энергетики Дубравка Негре.

Кресло министра юстиции займет Майя Попович, министра государственного и местного самоуправления - Александар Мартинович, министра по правам человека и меньшинств - Томислав Жигманов, министра европейской интеграции - Таня Мишчевич, министра образования - Бранко Ружич.

Министром науки, инноваций и технологического развития станет Елена Бегович, министром здравоохранения - Даница Груичич, министром труда, социальной защиты и по делам ветеранов - Никола Селакович, министром по делам семьи - Дария Кисич, министром туризма и молодежи - Хусейн Мемич, министром спорта - Зоран Гайич, министром культуры - Майя Гойкович и министром развития села - Милан Кркобабич.

"Перед нами большие вызовы. Вызов №1 - Косово и Метохия, мы всегда будем стремиться иметь общую позицию по этому вопросу. Вызов №2 - давление во внешней политике, никто не хочет понимать нашу позицию. Наша партия должна стать ядром нормальности и понимания того, что происходит в мире, и заботиться о своем народе", - заявил Вучич, добавив, что правительство будет работать два года, а затем последуют новые выборы.

Примечательно, что из старого правительства в новое не вошли как проамериканский министр - глава Минэнерго Зорана Михайлович, так и пророссийский глава МВД Александар Вулин, которые в последние месяцы вели острую дискуссию по вопросу отношений Белграда и Москвы. Сообщается, что Вулин возглавит ключевую сербскую спецслужбу БИА (Агентство безопасности и информации).

Для начала работы нового кабмина теперь необходимо, чтобы его подержали депутаты Скупщины (парламента) республики, что при наличии парламентского большинства у Сербской прогрессивной партии Вучича совместно с Социалистической партией Сербии Дачича становится формальностью.



