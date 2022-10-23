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Президент Сербии Александар Вучич объявил новый состав правительства республики

Президент Сербии Александар Вучич объявил новый состав правительства республики

Президент Сербии Александар Вучич объявил новый состав правительства республики. Имена министров Вучич зачитал в воскресенье, выступая на заседании Центрального комитета Сербской прогрессивной партии, сообщает ТАСС.

"Премьер-министр Ана Брнабич, вице-премьер и министр иностранных дел - Ивица Дачич, вице-премьер и министр обороны - Милош Вучевич, вице-премьер и министр финансов - Синиша Мали", - объявил Вучич под аплодисменты членов партии, подчеркнув, что ЦК СПП поддержало состав правительства.

По словам Вучича, новый кабмин будет состоять из 25 министерств. Помимо премьера и вице-премьеров в него войдут министр внутренних дел Братислав Гашич, министр внутренней и внешней торговли Томислав Момирович, министр экономики Раде Баста, министр сельского хозяйства, лесных ресурсов и управления водными ресурсами Елена Танаскович, министр охраны окружающей среды Ирена Вуйович, министр строительства, транспорта и инфраструктуры Горан Весич, министр горной промышленности и энергетики Дубравка Негре.

Кресло министра юстиции займет Майя Попович, министра государственного и местного самоуправления - Александар Мартинович, министра по правам человека и меньшинств - Томислав Жигманов, министра европейской интеграции - Таня Мишчевич, министра образования - Бранко Ружич.

Министром науки, инноваций и технологического развития станет Елена Бегович, министром здравоохранения - Даница Груичич, министром труда, социальной защиты и по делам ветеранов - Никола Селакович, министром по делам семьи - Дария Кисич, министром туризма и молодежи - Хусейн Мемич, министром спорта - Зоран Гайич, министром культуры - Майя Гойкович и министром развития села - Милан Кркобабич.

"Перед нами большие вызовы. Вызов №1 - Косово и Метохия, мы всегда будем стремиться иметь общую позицию по этому вопросу. Вызов №2 - давление во внешней политике, никто не хочет понимать нашу позицию. Наша партия должна стать ядром нормальности и понимания того, что происходит в мире, и заботиться о своем народе", - заявил Вучич, добавив, что правительство будет работать два года, а затем последуют новые выборы.

Примечательно, что из старого правительства в новое не вошли как проамериканский министр - глава Минэнерго Зорана Михайлович, так и пророссийский глава МВД Александар Вулин, которые в последние месяцы вели острую дискуссию по вопросу отношений Белграда и Москвы. Сообщается, что Вулин возглавит ключевую сербскую спецслужбу БИА (Агентство безопасности и информации).

Для начала работы нового кабмина теперь необходимо, чтобы его подержали депутаты Скупщины (парламента) республики, что при наличии парламентского большинства у Сербской прогрессивной партии Вучича совместно с Социалистической партией Сербии Дачича становится формальностью.


Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

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