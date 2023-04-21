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Президент Сербии: Конфликт в Украине показал лицемерие Запада

Конфликт в Украине изменил многое, в частности, показал всем лицемерие Запада. Об этом заявил президент Сербии.

При этом Александр Вучич подчеркнул, что сегодня Запад угрожает Белграду, который ведет себя в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Отметил, что представители НАТО регулярно призывают Сербию вступить в альянс и пугают Россией, но угрозу представляет именно НАТО.

Сербский лидер также напомнил, что 23 апреля исполняется 24 года с даты авиаудара НАТО по зданию радио и телевидения страны, при котором погибли 16 его сотрудников.

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