Президент Сербии напомнил о двойных стандартах Запада

Многие говорят, что конфликт на Украине - первый на европейской земле после Второй мировой войны. Но он не первый. Сербия не нападала на другую суверенную страну, и этот факт постоянно замалчивается. Просим дать четкий ответ на вопрос: в чем разница между суверенитетом и территориальной целостностью Украины и суверенитетом и территориальной целостностью Сербии, которая была грубо нарушена? Во втором случае было вопиющее нарушение. А вы международно признали это и придали легитимность, по крайней мере, некоторые из вас.

Александр Вучич, президент Сербии