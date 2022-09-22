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Президент Сербии напомнил о двойных стандартах Запада

В Нью-Йорке проходит Генассамблея ООН. В первый день работы белорусской делегации глава МИД Владимир Макей выступил на встрече государств - участников Движения неприсоединения. Провел встречи с министрами иностранных дел России, Сирии, Таджикистана и Казахстана. Также глава внешнеполитического ведомства посетил неформальную встречу глав МИД ОДКБ.

До партнеров была доведена позиция Беларуси о намерении противостоять дискриминации в ООН по госпризнаку, политике "культуры отмены" и другим деструктивным практикам. Кроме того, Владимир Макей сделал заявление для всего мира по итогам выступления американского президента на Генассамблее ООН.

Единственная страна ЕС, которая не присоединилась к западным санкциям, это Сербия. Она хорошо знает, как Запад применяет двойные стандарты, особенно когда речь идет о территориальной целостности стран. Об этом напомнил президент Сербии Александр Вучич.

Многие говорят, что конфликт на Украине - первый на европейской земле после Второй мировой войны. Но он не первый. Сербия не нападала на другую суверенную страну, и этот факт постоянно замалчивается. Просим дать четкий ответ на вопрос: в чем разница между суверенитетом и территориальной целостностью Украины и суверенитетом и территориальной целостностью Сербии, которая была грубо нарушена? Во втором случае было вопиющее нарушение. А вы международно признали это и придали легитимность, по крайней мере, некоторые из вас.
Александр Вучич, президент Сербии

Президент Сербии подчеркнул, что страна не заслужила той агрессии, которая произошла в 1999 году, однако это не помешало девятнадцати суверенным странам - членам НАТО совершить нападение без согласия ООН.

Фото: официальный сайт президента Сербии

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