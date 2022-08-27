Президент Сербии: Официальный Белград намерен разрешить въезд в страну с документами самопровозглашенного Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что официальный Белград намерен разрешить въезд в страну с документами самопровозглашенного Косово. Но это, настаивает Вучич, не означает признания суверенитета и государственной независимости края.

В свою очередь, Сербия ждет от администрации Косово встречных шагов и поиска компромисса. Данное заявление прозвучало в канун 1 сентября, когда албанцы собираются прекратить доступ на территорию края с сербскими паспортами и автомобильными номерами. Попытка ввести такой запрет была еще 1 августа и едва не привела к вооруженному конфликту.

На сей раз давление на Белград запредельное - представитель госдепа Габриэль Эскобар даже заявил, что "сербам надо забыть о том, что Косово - это Сербия".



