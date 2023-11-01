Президент Сербии распустил парламент страны

Президент Сербии Александр Вучич официально утвердил 17 декабря датой проведения внеочередных парламентских выборов в республике и распустил парламент, пишет sb.by.



"Я издаю указ о роспуске Народной скупщины (однопалатного парламента) Республики Сербия. Распускаю парламент, избранный 3 апреля 2022 года. Принимаю решение о назначении выборов депутатов. Назначаю выборы на 17 декабря 2023 года", - сказал Александр Вучич в обращении к нации.