3.70 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
Президент Сербии рассказал о своем самочувствии
Президент Сербии рассказал о своем самочувствииnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/86e5edcc-8174-4f6a-88e1-de0899b3efd1/conversions/ba8fa7ea-8721-47c4-8cea-da756da781c1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/86e5edcc-8174-4f6a-88e1-de0899b3efd1/conversions/ba8fa7ea-8721-47c4-8cea-da756da781c1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/86e5edcc-8174-4f6a-88e1-de0899b3efd1/conversions/ba8fa7ea-8721-47c4-8cea-da756da781c1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/86e5edcc-8174-4f6a-88e1-de0899b3efd1/conversions/ba8fa7ea-8721-47c4-8cea-da756da781c1-xl-___webp_1920.webp 1920w
Сербский лидер Александр Вучич после сообщений о его госпитализации заявил, что чувствует себя хорошо и не собирается отменять плановую поездку по Сербии, пишет ТАСС.
Президент Сербии Александар Вучич после сообщений о его госпитализации заявил, что чувствует себя хорошо и не отменяет плановую поездку по стране.
"Со мной все в порядке, сегодня еду в запланированную поездку по Заечарскому округу в 12 часовпо белградскому времени, - процитировал в пятницу заявление Вучича ведущий утренней программы на телеканалеTV Pink.
Как отметили аналитики, присутствовавшие в программе, заявления оппозиционных политиков о здоровье президента "являются спекуляцией".