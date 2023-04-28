Президент Сербии рассказал о своем самочувствии

Сербский лидер Александр Вучич после сообщений о его госпитализации заявил, что чувствует себя хорошо и не собирается отменять плановую поездку по Сербии, пишет ТАСС.

