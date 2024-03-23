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Президент Сербии созовет 23 марта заседание Совета нацбезопасности после теракта в Подмосковье

Президент Сербии созовет 23 марта заседание Совета нацбезопасности после теракта в Подмосковье

После теракта в "Крокус Сити Холле" президент Сербии Александр Вучич созвал внеочередное заседание Совета национальной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание Совета национальной безопасности назначено на 09:00 (11:00 мск) 23 марта.

Фото ТАСС

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