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Президент Сербии Вучич отверг возможность проведения военной операции в Косово
Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Брюссель отверг существование планов военной операции Белграда в Косово, сообщает РИА Новости.
"Слушаем заявления о военном вторжении Сербии в некоторые образования или страны в регионе, по их словам, это должно было произойти пять месяцев, четыре месяца, три месяца, два месяца назад, но до сих пор не произошло. Что значит - они лгали, и никто ничего не говорил в связи с этим нарративом", - сказал Вучич на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Столтенбергом.
Президент также отверг факт перехода ранее сербскими силами административной линии между центральной частью страны и автономным краем.
"Против Сербии легко использовать нынешнюю политическую ситуацию, поэтому я просил и НАТО, чтобы внимательно рассмотрели ситуацию в Косово и сказали, когда и где сербские силы перешли административную линию или границу, как они говорят. Нам необходим рациональный подход, разговоры, компромиссное решение, а не чьи-то желания найти решение, при котором кто-то мог бы шантажировать Сербию или приказать Сербии как себя вести", - подчеркнул Вучич и добавил, что может только отвергать сфабрикованные сообщения.
Фото: ТАСС
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